Usa: l’ambasciatore in Israele cambia il nome dell’account Twitter, poi ci ripensa

- In concomitanza con l’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti il profilo ufficiale su Twitter dell’ambasciatore Usa in Israele ha modificato la sua dicitura, arrivando anche a comprendere Gaza e Cisgiordania. “Questo è l'account Twitter ufficiale dell'ambasciatore statunitense in Israele, Cisgiordania e Gaza”, si legge nelle informazioni correlate, in cui si invitano gli utenti a seguire anche i profili dell’ambasciata Usa a Gerusalemme e dell’Unità statunitense per gli affari palestinesi. La modifica è stata rettificata in breve tempo, tornando alla tradizionale biografia.(Nys)