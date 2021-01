Conti pubblici: Dadone, da nuovo scostamento bilancio ulteriori aiuti a lavoratori, imprese, famiglie e sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma che "dopo due giorni in cui gli italiani hanno assistito, attoniti, a un dibattito parlamentare che noi non avremmo mai voluto tenere, una discussione scaturita da una crisi egoistica ed inspiegabile - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, oggi finalmente le Camere sono tornate a occuparsi di ciò che conta davvero per le persone. Il nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi ci consentirà di dare ulteriori aiuti ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie, ai sindaci. Sostegni economici necessari per affrontare i mesi difficili che ancora abbiamo di fronte". Dadone conclude: "Ecco le nostre priorità: la campagna di vaccinazione, la protezione e il rilancio dell’economia, i progetti del Recovery plan. Su questi obiettivi continueremo a lavorare con il massimo impegno". (Rin)