© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, insediatosi oggi ufficialmente come presidente degli Stati Uniti, è nello Studio Ovale per la prima volta dopo il giuramento. Lo riferiscono alcuni funzionari della Casa Bianca all’emittente “Cnn”. Sul Resolute Desk dello Studio, secondo le fonti citate, c’è anche la lettera che l'ex presidente Usa, Donald Trump, ha lasciato per Biden, una tradizione portata avanti anche da Barack Obama nel 2016.(Nys)