Ue: Parlamento, preoccupazione per uso pandemia a scopi repressivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati esortano, inoltre, i Paesi Ue a sviluppare una strategia per contrastare la crescente tendenza degli Stati a recedere e opporre resistenza rispetto alle norme internazionali a protezione dei diritti umani. Il Parlamento spinge per l'attuazione urgente del nuovo regime globale di sanzioni dell'Ue in materia di diritti umani, come parte essenziale degli strumenti europei esistenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo e di politica estera. Tale meccanismo dovrebbe servire a rafforzare il ruolo dell'Ue come attore globale in materia di diritti umani, permettendo sanzioni mirate contro individui, autorità statali e non, e altre entità responsabili o anche solo complici di gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. (Nys)