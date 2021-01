Roma: Ferrara (M5s), Raggi su poteri trova tutti d'accordo tranne Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi chiede una cosa sacrosanta, dialoga e trova tutti d'accordo tranne Calenda. Al Bastian contrario dico meglio così perché non si può pensare di lasciar cucinare un cuoco che ha già bruciato cento padelle". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del Movimento 5 stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara. "Proporre una commissione tricamerale per rivedere lo status di Roma Capitale per lui - l'amico di Renzi - è ridicolo. Probabilmente Carletto è geloso perché l'idea non l'ha avuta lui. Il lupo che non arriva all'uva, lo sappiamo tutti che dice che è acerba", conclude. (Rer)