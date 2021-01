Conti pubblici: Catalfo, da nuovo scostamento bilancio risorse importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, afferma che "Camera e Senato hanno dato il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. Risorse importanti con le quali, come governo - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, vogliamo continuare a sostenere i lavoratori, le famiglie e le imprese nella delicata fase che il Paese sta attraversando. La priorità è la tutela del lavoro. Per questo fra le misure a cui sto lavorando in vista del nuovo decreto Ristori, e sulle quali nei prossimi giorni mi confronterò con sindacati e imprese, c’è la proroga della Cassa integrazione Covid-19, che arriverà fino a 26 settimane per assegno ordinario e Cig in deroga, e dello sgravio contributivo al 100 per cento alternativo all’utilizzo della cassa per chi riporta i lavoratori in azienda". Catalfo, poi, prosegue: "Al contempo, un’attenzione particolare sarà rivolta agli autonomi che hanno più risentito degli effetti della pandemia. È previsto, infatti, un rifinanziamento di 1,5 miliardi del fondo istituito in legge di Bilancio per garantire loro un 'anno bianco' contributivo. Non solo. In queste settimane mi sono arrivati tanti messaggi e lettere di cittadini disoccupati che mi chiedono un intervento sulla Naspi. Li ho letti con attenzione e voglio dirvi che sono al lavoro anche su questo. C’è ancora molto da fare per traghettare il Paese fuori dalla crisi - conclude il ministro -. Non possiamo fermarci". (Rin)