Imprese: Tim, avviato iter per presentazione di una lista per il rinnovo del board

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi per un aggiornamento sulle attività in corso e per definire, tra l'altro, le iniziative da intraprendere in vista del prossimo impegno assembleare, avviando l'iter per la presentazione di una lista propria per il rinnovo del Consiglio. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato avviato il 4 maggio 2018 e i soci saranno chiamati a rinnovare l'organo consiliare. In vista del rinnovo, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di corporate governance di Borsa italiana, il Consiglio di amministrazione ha innanzitutto espresso il proprio orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio. Lo ha fatto sulla scorta dell'attività di autovalutazione, svolta per il terzo e ultimo esercizio del triennio con il supporto di Egon Zehnder Italia (società a suo tempo selezionata dal Comitato per le nomine e la remunerazione). Nel ritenere adeguato il numero di quindici amministratori - continua la nota - è stata manifestata l'opinione che la composizione del Consiglio debba tenere conto delle esigenze aziendali anche prospettiche, nonché della necessità di mantenere un'importante presenza di amministratori indipendenti, con una diversità capace di portare valore al dibattito, in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Borsa italiana. (segue) (Com)