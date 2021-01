Imprese: Tim, avviato iter per presentazione di una lista per il rinnovo del board (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per preparare la lista (che si impegna a rendere pubblica in anticipo rispetto al termine previsto) - spiega sempre la nota - il Consiglio ha deciso di dotarsi di regole robuste, trasparenti e tracciabili, approvando un'apposita procedura (anch'essa disponibile sul sito www.gruppotim.it). Il processo passerà per un'iniziale fase di sondaggio dell'azionariato e dei rappresentanti del mercato, avente esclusivamente ad oggetto i profili quali-quantitativi di composizione del Consiglio, in coerenza con la engagement policy approvata nel dicembre scorso, per procedere poi alla definizione di questi criteri e alla stesura di una prima e ampia lista di possibili candidati e infine di una short-list, con il supporto tecnico di Egon Zehnder Italia. Il coordinamento delle attività è stato affidato al presidente Salvatore Rossi, in quanto figura indipendente e super partes. A lui è stato affidato il compito di tenere costantemente aggiornato sull'avanzamento del processo il Consiglio, il quale assumerà tutte le necessarie scelte, sia intermedie che finali, con il supporto istruttorio del Comitato per le nomine e la remunerazione. (segue) (Com)