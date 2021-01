Imprese: Tim, avviato iter per presentazione di una lista per il rinnovo del board (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera presa all'unanimità oggi dal Consiglio di amministrazione di Tim di proporre alla prossima Assemblea una propria lista di candidati per il Consiglio futuro, segna un momento importante nella vita dell'organo. Un momento anche simbolico", ha commentato Salvatore Rossi, presidente di Tim. "Un Consiglio nato da una contrapposizione forte tra soci - ha aggiunto -, che ha vissuto al suo interno confronti anche aspri nella prima metà del suo mandato, per poi trovare nella seconda metà un equilibrio costruttivo, di cui il percorso avviato oggi è la riprova concreta. Il fatto in sé mi sembra da salutare con grande favore". Per contenere il più possibile la durata di questa fase preparatoria al nuovo triennio - conclude la nota - il Consiglio di amministrazione ha modificato il calendario di approvazione del bilancio (e con esso del nuovo ciclo di pianificazione industriale), prevedendo già il 23 febbraio 2021 l'esame del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con anticipazione della tenuta dell'Assemblea dal 20 aprile al 31 marzo 2021. (Com)