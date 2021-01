Usa: governo argentino si congratula con Joe Biden e Kamala Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris, neo-eletti presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, che oggi hanno prestato giuramento entrando in carica alla Casa Bianca. Il governo argentino ha fatto appello al neo presidente di "non scommettere sulla divisione come accaduto nella fase precedente". "L'Argentina vuole rafforzare le relazioni e il rispetto per le organizzazioni multilaterali. Spera anche che non scommettano sulla disunione delle nostre nazioni come nella fase precedente", recita il breve messaggio pubblicato sul profilo Twitter della presidenza della Repubblica. (Abu)