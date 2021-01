Molise: De Chirico (M5S), chiesta riattivazione geoportale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise Fabio De Chirico, del Movimento cinque stelle, afferma che "la regione Molise è l'unica in Italia sprovvista di un portale geografico regionale, uno strumento di lavoro indispensabile per i tecnici, per gli Enti territoriali e per i professionisti che si occupano di tutela e sviluppo del territorio. Il geoportale, infatti - continua l'esponente del M5s in una nota -, consente di raccogliere dati e informazioni utili ai vari tipi di pianificazione regionale, compresa quella ambientale, ma in Molise non è attivo. Per venire incontro alle necessità degli operatori del settore, mi sono attivato in prima persona presso la regione Molise chiedendo la riattivazione del portale, a favore sia dei soggetti interni che dei soggetti esterni abilitati all'uso del servizio. Ho anche depositato una interpellanza in Consiglio regionale con cui ho chiesto le ragioni per cui non risulta più operativa, da anni, una infrastruttura online costata alle casse pubbliche ben 505.000 euro. Durante la discussione in Aula, l'assessore regionale Quintino Pallante ha letto una nota del dirigente regionale preposto, dalla quale emerge chiaramente un grave danno per l'intero Molise, unica realtà territoriale nazionale ad essere sprovvista di un sistema di accesso telematico ad informazioni fondamentali". De Chirico prosegue: "Una carenza che determina l'arretratezza della regione dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della mancanza di strumenti idonei a garantire la sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, con evidenti ricadute sull'intero settore, costretto a sopportare maggiori costi ed inefficienze. La risposta ricevuta dal dirigente preposto, infatti, ha certificato le inefficienze croniche della Regione, che nonostante i proclami resta agli ultimi posti per gli investimenti nello sviluppo tecnologico. (segue) (Gru)