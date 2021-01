Molise: De Chirico (M5S), chiesta riattivazione geoportale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'infrastruttura denominata 'Progetto Geoportale' - spiega De Chirico - fu istituita nel 2011 in attuazione di una Direttiva europea, ma l'accesso al portale cartografico è stato possibile per pochissimo tempo. Così, per ottenere le informazioni necessarie alle proprie attività, enti territoriali e professionisti sono stati costretti ogni giorno a seguire l'iter burocratico di accesso ai vari uffici preposti. Il blackout dura da anni. I link risultano inaccessibili perché, come hanno spiegato dalla struttura regionale, 'sono cambiate le normative di riferimento, non c'è specifico personale che se ne possa occupare, le licenze d'uso sono scadute e le infrastrutture hardware (server, reti di collegamento, eccetera) e software di gestione sono diventate obsolete'. Questo - osserva il rappresentante pentastellato - il quadro desolante che ci è stato riportato. Ma davanti alle giustificazioni della Regione non possiamo rimanere inerti, soprattutto per rispetto degli operatori del settore, costretti a vedere le proprie attività penalizzate rispetto a quelle di altre regioni italiane, perché prive di un importante strumento di accesso a dati fondamentali. Dopo la mia interpellanza, l'assessore Pallante ha annunciato l'intenzione della Regione di trasferire a Molise dati 100.000 euro per ripristinare il servizio. Quindi all'interno del prossimo bilancio regionale dovrà essere previsto l'opportuno stanziamento. Solo così, finalmente - conclude De Chirico -, anche il Molise si metterà al pari delle altre Regioni italiane, dotandosi di un portale efficiente e funzionante". (Gru)