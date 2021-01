Usa: Berlusconi, discorso Biden contiene affermazioni importanti per tutto l’Occidente democratico e liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del nuovo presidente degli Stati Uniti contiene delle affermazioni importanti per tutto l’Occidente democratico e liberale. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Senza concordia e unità e senza la volontà di ascoltare le ragioni degli altri, di mettersi nei panni degli altri - continua l'ex premier in una nota -, la nostra civiltà e la nostra democrazia rischiano di deperire e di annullarsi nella delegittimazione reciproca. Questo insegnamento è valido anche per il nostro Paese, inchiodato da anni da una contrapposizione radicale e deleteria, che annulla gli sforzi per assicurare gli interessi nazionali e per soddisfare i bisogni essenziali dei cittadini". Per Berlusconi, "la democrazia, a differenza dei regimi autoritari vive della dialettica e del confronto, ma senza una convergenza sui valori fondanti della nostra civiltà democratica, la battaglia politica diviene un gioco distruttivo e paralizzante. Da questo punto di vista, il discorso del presidente Biden, così intriso dei principi della democrazia liberale e di un profondo sentire umano e religioso, rappresenta un invito a tutti i Paesi liberi dell’Occidente a ritrovare una strada comune - conclude l'ex presidente del Consiglio - all’insegna della coesione sociale, della collaborazione, dell’intesa e della armonia". (Com)