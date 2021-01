Ecuador-Usa: presidente Moreno si congratula con Biden, "la democrazia trionfa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris, neo-eletti presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, che oggi hanno prestato giuramento entrando in carica alla Casa Bianca. "È un grande giorno per gli Stati Uniti: la democrazia trionfa, prevale il rispetto per la volontà popolare e quei principi si rafforzano in tutte le nazioni della regione", ha scritto Moreno con tono enfatico. "Tanti auguri presidente Joe Biden e vice presidente Kamala Harris, Dio benedica la vostra amministrazione", conclude il testo pubblicato sull'account Twitter della presidenza. (Brb)