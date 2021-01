Usa: Borrell, Ue attende di aprire nuovo capitolo in relazione transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso via Twitter le sue congratulazioni al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e alla vide Kamala Harris. "Accogliamo con favore l'intenzione del presidente di impegnarsi ancora una volta con il mondo. L'Ue attende con impazienza di aprire un nuovo capitolo delle relazioni transatlantiche e di lavorare insieme per risolvere le crisi a cascata della nostra era", ha scritto. (Beb)