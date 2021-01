© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 21 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV, II, III e V. Odg: Bilancio di Previsione Finanziaria e documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. Illustrazione dela vicesindaca Schellino per le materie di propria competenza.Ore 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni II,III e VI. Odg: revisione Regolamento Edilizio vigenteOre 16 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni V, I e II. Odg: Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile. Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati.Ore 16.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni V e II. Odg: Bilancio di Previsione Finanziaria e documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023. Illustrazione dell'assessora Di Martino per le materie di propria competenza. (Rpi)