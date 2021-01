Tunisia: presidenza, nessun riferimento agli ebrei in discorso Saied ad Al Tadamon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied non “ha menzionato alcuna religione” durante il suo discorso nel quartiere di Al Tadamon, nella Grande Tunisi, dove si era recato per incontrare i cittadini. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza tunisina, che nega che il capo dello Stato Saied abbia attaccato gli ebrei nel suo discorso. "Il presidente della Repubblica non ha menzionato alcuna religione. Il presidente della Repubblica distingue tra ebraismo e sionismo. Inoltre, il presidente ha invitato il rabbino di Tunisi al suo giuramento e ha persino visitato la sinagoga di El Ghriba", si legge nella nota. “È un peccato che alcune persone diffondano menzogne per gli obiettivi politici che tutti conoscono. Non si accontentano di attaccare il presidente dall'interno, ma anche dall'esterno", sottolinea la presidenza. “E’ invece necessario ascoltare le pretese dei tunisini e fornire soluzioni", prosegue la nota della presidenza tunisina in merito alle proteste che da giorni stanno interessando il Paese. “Alcuni creano polemiche sui social network per dividere e mentire con l’obiettivo di distrarre dai problemi reali", si legge nel comunicato. (segue) (Tut)