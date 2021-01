Tunisia: presidenza, nessun riferimento agli ebrei in discorso Saied ad Al Tadamon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un video diffuso sul sito della presidenza tunisina girato durante la visita nel quartiere popolare di Al Tadamon, Saied sembra accusare “gli ebrei” per la situazione in cui versa il Paese sottolineando che le proteste sarebbero dovute alle loro “ruberie”. I commenti di Saied hanno attirato la condanna della Conferenza dei rabbini europei, che ha avvertito che gli ebrei tunisini potrebbero essere presi di mira a causa degli attacchi verbali di Saied. "La Conferenza dei rabbini europei (Cer) desidera esprimere la sua profonda preoccupazione a seguito delle gravi e pubbliche osservazioni fatte questa mattina dal presidente tunisino Kais Saied, accusando gli ebrei di essere responsabili dell'instabilità nel Paese", si legge in una nota. "Il Cer esorta il presidente tunisino a ritirare queste osservazioni, che costituiscono una minaccia immediata per l'integrità fisica e morale dei cittadini ebrei tunisini". Il rabbino capo Pinchas Goldschmidt, presidente del Cer ha aggiunto: “Riteniamo che il governo tunisino sia il garante della sicurezza degli ebrei tunisini. Tali accuse minacciano l'integrità di una delle più antiche comunità ebraiche del mondo". (segue) (Tut)