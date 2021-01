Tunisia: presidenza, nessun riferimento agli ebrei in discorso Saied ad Al Tadamon (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini non hanno riguardato solo Tunisi. La procura di Sfax, ad esempio, ha emesso 21 ordini di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone che sono state arrestate in relazione agli scontri di ieri sera. Il numero dei minori arrestati ammontava a 15, tutti rilasciati tranne un ragazzo collocato nel riformatorio di Sidi El-Hani a Sidi Bouzid. Molti adolescenti, tuttavia, rischiano un processo rapido e la condanna nel giro di 72 ore. Colpisce soprattutto la presenza di molti giovani e adolescenti, che non hanno mai vissuto in prima persona la primavera araba del 2011, in questa nuova ondata di disordini che, per ora, non sembra avere il carattere di una protesta strutturata. Il capo del governo Mechichi ha promesso di affrontare ogni forma di violenza "con la forza della legge", assicurando però che il suo governo proteggerà le proteste pacifiche "legittime". Il premier ha parlato di una crisi "profonda", aggravata dalla situazione epidemica, ritenendo che il suo ruolo, in qualità di capo dell'esecutivo, sia ascoltare le richieste dei manifestanti per concretizzarle. Da parte sua, il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha dichiarato alla stampa che "ci sono terze parti che guidano i manifestanti”, aggiungendo: “Non fatevi comprare da loro". (Tut)