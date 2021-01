© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un giorno importante per gli Stati Uniti d'America. Congratulazioni e auguri di buon lavoro al presidente Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris, prima donna a ricoprire questo ruolo. L'Italia, con sempre maggiore vigore, affronterà le sfide comuni dell'Agenda internazionale al fianco degli Usa". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle. (Com)