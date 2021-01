Lavoro: sindacati, riorganizzazione Cnhi proceda secondo accordo, chiesto al Mise di seguire trattative con Faw su Iveco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto concerne Pregnana (Milano), colpita purtroppo dalla decisione di chiusura - continua la nota - è in fase di applicazione l’accordo sindacale di marzo 2020, con cui si stanno scongiurando gli esuberi attraverso una serie di strumenti quali esodi incentivati volontari prioritariamente finalizzati alla pensione, l’offerta di trasferimento incentivata in altro stabilimento del gruppo, occasioni di reimpiego presso altri imprenditori del territorio, nonché la ricerca di un investitore che reindustrializzi il sito tutt’ora in atto in collaborazione con la Regione Lombardia; sul processo di reindustrializzazione riteniamo che occorra l’impegno anche del Mise e ministero del Lavoro, per garantire ammortizzatori sociali e supporto agli investimenti. San Mauro (Torino), infine, è in atto la riconversione dello stabilimento in centro di logistica industriale secondo l’accordo del marzo 2020, è in corso l’utilizzo della Cigs e residuano solo 19 eccedenze delle 110 iniziali. Chiediamo al governo di continuare a seguire le vicende industriali e societarie di CNnh Industrial e chiediamo al ministro Patuanelli di interessarsi fattivamente ad esse e di partecipare al prossimo incontro, consapevole della importanza di questo gruppo per l’Italia sia dal punto di vista occupazionale e sia industriale. Più in generale occorre un impegno concreto del governo per sostenere la transizione verso la elettrificazione, tanto più che investimenti specifici sono attesi nelle fabbriche di Torino e di Brescia". (Com)