Covid: Comazzi (FI), da Coldiretti sostegno a ricorso Lombardia contro zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sostegno di Coldiretti Lombardia al ricorso presentato dalla Regione è l’ennesima conferma che stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini, travolti dalla crisi economica e abbandonati dal governo”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando il comunicato con cui Coldiretti Lombardia appoggia la scelta di Regione di presentare ricorso al Tar del Lazio contro l’ordinanza del ministero della Salute che ha istituito la zona rossa in Lombardia. “Secondo le stime - continua l’azzurro - questa decisione scellerata porterà a 250 milioni di mancati acquisti di cibo e bevande lungo la filiera agroalimentare. Una cifra impressionante, che avrà conseguenze gravissime per tutti gli addetti del settore. Anziché dedicarsi a un'indecorosa campagna acquisti in Parlamento - conclude Comazzi -, gli esponenti del governo sospendano subito un’ordinanza ingiusta che penalizza milioni di cittadini”. (com)