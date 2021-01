Conte vede Mattarella al Quirinale "per riferire" sullo sviluppo della situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte è stato "interlocutorio". A quanto si apprende, Conte è salito al Colle solo "per riferire" sullo sviluppo della situazione politica, dopo la fiducia ottenuta dal suo governo alla Camera e al Senato. Il premier si è posto l'obiettivo di rafforzare la nuova maggioranza di governo senza passare per le dimissioni al Quirinale e un eventuale Conte ter entro dieci giorni, due settimane al massimo.Sono ore febbrili che servono a cementare la nuova alleanza e che necessitano di mettere sul piatto offerte convincenti. A cominciare dal ministero delle Politiche agricole liberato dalla senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, per il quale era in predicato fino a pochi giorni fa il leader dell’Udc, Lorenzo Cesa, la cui formazione tuttavia si è schierata compatta per il no alla fiducia. Eppure anche all’Udc guarda palazzo Chigi per l’operazione responsabili. E chissà che non ci siano ripensamenti nello Scudo crociato. "Una proposta dal governo? L’agricoltura mi piacerebbe tanto", ha ammesso anche il senatore pugliese ex M5s, Alfonso Ciampolillo, espulso dai grillini per "rimborsopoli", e salito agli onori della cronaca per le sue posizioni semplicistiche sulla Xylella.Altra casella da riempire è quella senza portafoglio del ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, resa vacante dalla professoressa Elena Bonetti. Ma sull’ipotesi della senatrice Paola Binetti (Udc) titolare della Famiglia è già scattato il veto del Partito democratico. Per restare agli incarichi di governo poi, c’è in lizza il sottosegretariato agli Affari esteri liberato da Ivan Scalfarotto. Ricardo Merlo che già occupa quella casella potrebbe però avanzare pretese per uno dei suoi compagni di viaggio. Dopotutto in vista del voto di fiducia Merlo si è affrettato a costituire al Senato il gruppo Maie-Italia23, "per - ha detto - costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte".Più difficile la partita della presidenza delle Commissioni permanenti in quota ad Italia viva. Il partito di Matteo Renzi vanta al Senato la presidenza della commissione Igiene e Sanità con la senatrice Annalisa Parente, alla Camera la Finanze, con Luigi Marattin e la Trasporti, con Raffella Paita. E' a metà legislatura che si rinnovano le principali cariche delle Commissioni, nomine dunque già avvenute a fine luglio 2020. Resta escluso, lo hanno già confermato i diretti interessati, che gli esponenti di Italia viva siano intenzionati a presentare le loro dimissioni.Da "ringraziare" per il via libera alla fiducia di ieri restano poi i senatori Sandrina Lonardo (moglie di Clemente Mastella), gli ex M5s Maurizio Buccarella e Gregorio De Falco, Tommaso Cerno che ha annunciato di tornare nel Pd, ma anche due senatori di Forza Italia: Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Berlusconi, e Andrea Causin. Entrambi espulsi dal partito, potrebbero rientrare nell'operazione responsabili. E ancora, il senatore Psi Riccardo Nencini, che ha detto di aver fatto "un'apertura di credito al governo". Nencini che, con Ciampolillo, è stato ieri protagonista del voto finale sul filo di lana. (Rin)