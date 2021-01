Germania: economista Feld, proroga blocco anti-Covid avrà effetto limitato su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 16 dicembre, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la pandemia di coronavirus è stato prorogato dalla scadenza del 31 gennaio al 14 febbraio. Tuttavia, l'estensione del lockdown “non dovrebbe avere un effetto molto grande” sull'economia tedesca. È quanto affermato dall'economista Lars Feld, presidente del Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr). Si tratta del gruppo di economisti tedeschi noto come i “Cinque saggi”, che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, per Feld l'economia è stata più colpita dalla chiusura di negozi e scuole a dicembre. Inoltre, come sottolineato da Feld, “il settore manifatturiero è attualmente il motore dell'economia”. Tale comparto, che compone circa il 25 per cento del Pil della Germania, è di dimensioni notevolmente maggiori rispetto alle attività chiuse dal lockdown, il cui contributo è del 4-5 per cento. Per tale motivo, la proroga del blocco generale fino al 14 febbraio non dovrebbe avere un impatto considerevole sull'economia tedesca. (Geb)