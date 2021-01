Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese ricevuto da ministro Interno Beldjoud, focus su sicurezza e migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi dal ministro dell’Interno Kamel Beldjoud. Lo riferisce in un messaggio su Twitter l’ambasciata d’Italia in Algeria. “Grande amicizia tra Italia e Algeria e forte volontà di rilanciare ulteriormente la nostra collaborazione strategica”, si legge nel messaggio. “Sguardo insieme verso il futuro su temi come sicurezza, migrazioni e protezione civile”, sottolinea il messaggio.(Ala)