Rifiuti: sindaco Latina, disponibile ad aprire sito, ma serve responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che da una difficoltà – conclude il sindaco di Latina Coletta - possa sempre nascere un’opportunità e per questo sono convinto che il territorio pontino possa uscire rafforzato da questa vicenda, dotandosi di impianti a basso impatto che potrebbero permetterci di chiudere il ciclo dei rifiuti e di renderci autonomi. È questo un obiettivo che possiamo centrare soltanto se ognuno farà la propria parte e se le valutazioni verranno fatte su criteri oggettivi. Non possiamo permetterci di ragionare seguendo mere logiche politiche preconfezionate a tavolino perché oggi è in gioco il nostro futuro". (Com)