Emirati-Qatar: Etihad riprenderà voli per Doha dal 15 febbraio

- La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Etihad, riprenderà i voli per il Qatar a partire dal 15 febbraio dopo un blocco durato tre anni e mezzo. Lo ha annunciato la compagnia in un comunicato stampa. La decisione giunge dopo la firma dell’accordo per ristabilire le relazioni tra il Qatar e il cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto che ha posto fine al boicottaggio avviato nel giugno 2017. Secondo la compagnia aerea il servizio opererà giornalmente con orari di partenza variabili nel corso della settimana. "Con il ripristino dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Qatar, il riavvio dei servizi passeggeri tra le due capitali sosterrà ancora una volta la crescita del commercio e del turismo tra le due nazioni", ha dichiarato Martin Drew, vicepresidente senior di Etihad Aviation Group, in una nota.(Res)