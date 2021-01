Roma: Meloni (Fd'I), Di Maio offende cittadini, M5s non usi tavolo per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando governano in Italia e sono la prima forza politica del Parlamento, Di Maio e il Movimento 5 stelle hanno bocciato tutte le proposte di Fratelli d'Italia per riconoscere poteri e risorse per Roma e rafforzare il suo ruolo di Capitale". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "L'ultima in ordine di tempo è quella presentata alla manovra finanziaria per stanziare un miliardo di euro in più per la città. Oggi a freddo si lanciano in grandiosi complimenti perché la Raggi, alla fine della sua consiliatura e dopo 5 anni di immobilismo totale, si è decisa a creare un tavolo interistituzionale che noi chiediamo dall'inizio della consiliatura - spiega -. Queste dichiarazioni smascherano l'ipocrisia dei grillini e offendono l'intelligenza dei cittadini. Di Maio crede davvero che i romani sono così stupidi da non notare la tempistica delle sue parole e che tutto questo dinamismo nasce solo perché tra qualche mese si vota? Abbiamo dato la disponibilità a partecipare al tavolo perché per Roma ci siamo sempre - conclude - ma il M5s non usi questa iniziativa per fare campagna elettorale".(Com)