Macaluso: Fico, scompare personalità di primissimo piano della storia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Macaluso è stato "uomo orgogliosamente di parte, ma capace di conquistare, con la sua coerenza e la sua onestà intellettuale, la stima di chi era portatore di posizioni profondamente diverse dalle sue. Con Macaluso scompare dunque una personalità di primissimo piano della nostra storia repubblicana". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della commemorazione nell'Aula di Montecitorio del politico, sindacalista e giornalista, morto ieri. "Nella sua attività di parlamentare, così come nel ruolo di dirigente di partito e di sindacalista - ha continuato la terza carica dello Stato -, Emanuele Macaluso ha attraversato da protagonista fasi cruciali e delicate della storia politica e istituzionale del nostro Paese, ispirandosi costantemente agli ideali di solidarietà e di giustizia sociale, nella costante difesa dei lavoratori e dei più deboli. Ha anche dedicato un impegno particolare alle questioni relative allo sviluppo del Mezzogiorno, che considerava centrali per il progresso dell’intero Paese. Come giornalista e come scrittore - ha concluso Fico -, ha offerto un contributo originale di analisi e di proposte al dibattito politico ed istituzionale del nostro Paese". (Rin)