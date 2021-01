Conti pubblici: Pichetto (FI), sì a scostamento per responsabilità verso italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur avendo una sofferente preoccupazione per la capacità di questo governo di finalizzare gli ulteriori 32 miliardi di debito pubblico, Forza Italia voterà a favore dello scostamento di bilancio per senso di responsabilità verso gli italiani". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto, dichiarando il voto favorevole di Forza Italia sullo scostamento di Bilancio. "Ieri - ha aggiunto - il governo ha ottenuto la fiducia ma non la maggioranza assoluta e, pur non prendendoli per oro colato, i sondaggi dicono che non è maggioranza nel Paese. Abbiamo raggiunto e superato la triste cifra di 80 mila morti e non si intravede la fine di questo incubo pandemico. Le regioni restano multicolore, non abbiamo un piano di vaccinazione e sembra non ci siano neppure i vaccini e manca al Paese un piano di regole per passare dai ristori ad un piano vero di ripresa. Forza Italia c'è e ci sarà per discutere del merito, per redigere un Recovery che vale tre volte il piano Marshall, c'è per scrivere le regole che ci devono portare verso la normalizzazione. Solo per tali motivi votiamo si allo scostamento", ha concluso. (com)