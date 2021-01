Conti pubblici: Matrisciano (M5s), 32 miliardi per garantire protezione e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Paese è chiamato a un'ulteriore prova di resistenza e noi a un'ulteriore prova di capacità per mettere in campo misure a sostegno di chi soffre". Lo ha detto la senatrice del M5s e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, Susy Matrisciano, intervenendo in Aula al Senato durante la dichiarazione di voto sullo scostamento di Bilancio. "Prevediamo - ha osservato - nuovi interventi fino a 32 miliardi di euro a tutela del lavoro, a sostegno degli Enti Locali, delle forze dell'ordine e del sistema di protezione civile", oltre a "stanziamenti aggiuntivi per il settore sanitario, per il trasporto pubblico, per la rimodulazione dei termini per l'invio delle cartelle esattoriali e per misure in favore delle imprese". "Con i primi tre scostamenti votati nel 2020 - ha aggiunto la senatrice - abbiamo messo in campo 100 miliardi; con la legge di bilancio abbiamo votato uno scostamento per ulteriori 22 miliardi e oggi un altro fino a 32 miliardi, in vista del prossimo decreto Ristori. Con questa ulteriore iniezione di liquidità cerchiamo di sostenere un tessuto sociale ed economico in difficoltà. Il M5s c'è e continua a lavorare per il bene del Paese e sostenere la crescita", ha concluso. (Rin)