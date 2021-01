Unesco: Meloni, Civita di Bagnoregio è gioiello italiano, sua candidatura è notizia straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, segnala che "Civita di Bagnoregio è un gioiello d'Italia e la candidatura a patrimonio Unesco è una notizia straordinaria per la Tuscia, il Lazio e per tutta la nazione. Un luogo unico e suggestivo - continua la parlamentare in una nota - che regala emozioni a chiunque scelga di visitarlo e che potrebbe rappresentare un volano economico, in particolare per il settore turistico, ancora oggi messo in ginocchio dall'emergenza Covid. Inoltre la valorizzazione dei territori attraverso la riscoperta dei borghi e delle piccole realtà locali che costituiscono la ricchezza dell'Italia è la strada giusta per rilanciare tutte le bellezze della nostra terra. Civita di Bagnoregio - conclude l'esponente di Fd'I - ha tutte le carte per centrare il risultato: noi siamo al suo fianco". (Com)