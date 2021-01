Governo: Sala, preoccupato per potenziale crisi, ora dovrebbe occuparsi di Recovery Plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala per uscire dalla crisi legata al Covid-19, e pensare al futuro è necessario soprattutto immaginare nuove formule rigenerando "nuove forme di attività economiche e di lavoro" e per questo si è detto preoccupato in merito alla crisi di governo: "come tanti sono preoccupato nel vedere questa potenziale crisi di governo perché so che dovrebbe fare soprattutto una cosa in questo momento, ovvero una buona gestione del Recovery Plan". Lo ha dichiarato durante il suo intervento a "Csi Live - speciale assemblea elettiva" intervistato da Massimo Achini, presidente del comitato di Milano del Centro sportivo italiano. "Dovrebbe dare fondi per esempio alle città che li chiedono per fare delle cose, per allungare una metropolitana, per fare un intervento sull'edilizia popolare pubblica", ha aggiunto il primo cittadino. "La nostra città ha 26 secoli di storia - ha concluso Sala - e chi ne studia la storia vede che tutte le volte che è stata costretta a cambiare ha dato il meglio di sé, e io penso che sarà così anche stavolta". (Rem)