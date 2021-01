Francia-Algeria: Macron riceve rapporto su periodo coloniale, pronte iniziative concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto oggi il rapporto sulla Guerra d'Algeria che si è tenuta tra il 1954 e il 1962 prima dell'indipendenza del Paese nord africano, rapporto affidato allo storico Benjamin Stora. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Eliseo. “Il presidente della Repubblica ha elogiato la qualità lavoro svolto in spirito di apertura, ascolto e rispetto per tutti. Ha sottolineato il suo desiderio di continuare il lavoro di memoria, verità e riconciliazione avviato negli ultimi anni nel nostro Paese e nei suoi legami con l'Algeria. Sulla base di questo lavoro, il presidente della Repubblica avvierà diverse iniziative concrete per avanzare su un percorso di riconoscimento di tutti i ricordi e di pacificazione”, si legge nella nota. “Il presidente della Repubblica ha espresso la speranza che queste iniziative permetteranno al nostro Paese di portare avanti uno sguardo lucido sulle ferite del passato, per costruire, nel tempo, una riconciliazione rivolta ai giovani in Francia e Algeria, in un approccio di educazione e trasmissione”, afferma la presidenza francese. Secondo l’Eliseo, le proposte di Stora richiederanno di fare ricorso alle direttive di una commissione per la memoria e la verità, che vedrà la partecipazione di varie personalità e che sarà presieduta dallo storico.(Frp)