Usa: primi provvedimenti di Biden su mascherine, oleodotto Keystone e regole di viaggio

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende firmare una serie di ordini esecutivi durante il suo primo giorno di mandato, tra cui un decreto per l’utilizzo obbligatorio delle mascherine anti-Covid nei territori di proprietà federale, la revoca del permesso di ampliamento per l'oleodotto Keystone XL – che viaggia dal Canada allo Stato del Texas - e una modifica sostanziale al divieto di viaggio verso gli Usa da alcuni Paesi a maggioranza islamica (il cosiddetto “Muslim Ban”, approvato dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump). Lo riferiscono al “Wall Street Journal” fonti vicine alla presidenza. Biden si è insediato oggi come 46mo presidente Usa, e le sue prime iniziative di governo sembrano avere l’obiettivo di segnalare un approccio più aggressivo alla pandemia di coronavirus e porre fine ad alcune delle politiche chiave del presidente Trump anche nei settori dell’ecologia e del rapporto con le minoranze. Il nuovo inquilino della Casa Bianca firmerà gli ordini esecutivi dallo Studio Ovale, dove ha annunciato di essersi recato subito dopo la cerimonia. Lo ha fatto utilizzando per la prima volta l’account Twitter ufficiale della presidenza Usa. Biden ha pianificato 15 ordini esecutivi per il suo primo giorno in carica, molti di più rispetto ai suoi predecessori recenti, nessuno dei quali ne ha firmato più di uno.(Nys)