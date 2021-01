Milano: Sala, durante mio mandato nessuna dimissione da parte di assessori, è record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano pochi mesi alla fine del mio mandato, ma credo che stabilirò un record, che forse non è mai successo: per tutto il mio mandato da sindaco non ho ho avuto nessuna dimissione da un assessore e non ho mandato via nessun assessore". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento a "Csi Live - speciale assemblea elettiva" intervistato da Massimo Achini, presidente del comitato di Milano del Csi (Centro sportivo italiano), ricordando poi che: "Due assessori si sono candidati ad altre elezioni e li ho anche aiutati". (Rem)