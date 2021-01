Spagna: esplosione Madrid, tre vittime ed un disperso nell'ultimo bilancio ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una potente esplosione avvenuta nelle prime ore del pomeriggio di oggi ha parzialmente distrutto un edificio di 8 piani in via Toledo 98 a Madrid, nel centrale quartiere La Latina provocando almeno 3 vittime e circa 10 feriti. Questo primo bilancio è stato confermato nel tardo pomeriggio dal vicepresidente della Comunità di Madird, Ignacio Aguado. Una persona risulta, invece, ancora dispersa. Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dai vigili del fuoco, l'esplosione è avvenuta a causa di una fuga di gas durante il controllo dell'impianto dell'edificio parrocchiale di proprietà della chiesa Virgen de la Paloma che dispone di vari uffici, sale riunioni, un centro di accoglienza della Caritas e tre case per sacerdoti. Due delle vittime erano passanti che camminavano per strada, mentre la terza era un parrocchiano di 35 anni che stava assistendo gli operai mentre controllavano la caldaia. Nelle vicinanze del luogo dell'esplosione ci sono una residenza per anziani ed una scuola. Le forze dell'ordine ed i sanitari hanno provveduto immediatamente ad evacuare entrambe le strutture senza, fortunatamente, registrare alcun ferito. Il primo ministro, Pedro Sanchez, ha espresso il suo cordoglio su Twitter. Purtroppo dobbiamo piangere la morte di diverse persone nell'esplosione di via Toledo. Ho appena parlato con il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, per esprimere il mio sostegno e la mia solidarietà. Tutto il nostro dolore e il nostro amore alle famiglie dei defunti e dei feriti". L'arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, recatosi con alcuni fedeli sul posto ha affermato di "pregare per le vittime e la comunità cristiana in questo momento difficile". (Spm)