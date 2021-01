Sud: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), sosteniamo imprese circuito conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti a sostenere le imprese di tutte le dimensioni, di tutti gli stadi di avanzamento nel circuito della conoscenza che si sviluppa e si trasforma in risorse, posti di lavoro e benessere”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto al webinar “Nuovo sviluppo al Sud: la leva dell’imprenditorialità tecnologica” organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Ricerca e Imprenditoria in collaborazione con Studi e ricerche per il Mezzogiorno. “Siamo presenti negli innovation hub, ne abbiamo uno a Bari e uno a Napoli, dove facciamo quel collegamento tra la conoscenza che producono le università e i centri di ricerca, e le imprese”, ha sottolineato.(Rin)