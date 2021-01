Stati Uniti-Italia: senatori M5s, con Biden auspichiamo stop dazi che colpiscono Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle auspicano che con la nuova amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden i primi segnali di svolta giungano dalle relazioni commerciali con il superamento dei dazi che colpiscono il Made in Italy. "Ci congratuliamo e auguriamo buon lavoro al presidente Biden che oggi, con il suo giuramento, inaugura una nuova stagione per gli Stati Uniti d'America e per le relazioni euro-atlantiche. Auspichiamo che i primi segnali di svolta giungano sul fronte delle relazioni commerciali con il superamento dei dazi aggiuntivi imposti da Trump sull'import agroalimentare europeo”, si legge nella nota. “Una misura che, come denunciano con preoccupazione Confagricoltura e Coldiretti, ha colpito duramente il Made in Italy in un periodo già critico, in particolare l'export di formaggi, agrumi, salumi, vini e liquori, con una perdita di mezzo miliardo di euro nel corso del 2019, e che lo scorso novembre ha prodotto la reazione dell'Ue con l'imposizione di contro-tariffe sull'export agroalimentare Usa verso l'Europa", sottolineano i senatori del Movimento cinque stelle.(Res)