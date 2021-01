Usa: Biden, uniti per sconfiggere i problemi attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è tanto da "mettere a posto, riparare e guarire” negli Stati Uniti: lo ha detto Joe Biden, che oggi si insedia ufficialmente come 46mo presidente. “Poche persone nella storia del Paese hanno attraversato un periodo difficile come questo, con un virus che ha bloccato la nostra nazione e ha portato via tante vite quanto ha fatto il secondo conflitto mondiale”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. “Un grido di giustizia e uguaglianza si leva tra la gente, un urlo disperato contro razzismo, estremismo, suprematismo bianco e terrorismo: problemi che noi affronteremo e sconfiggeremo attraverso democrazia e unità”, ha concluso.(Nys)