Imprese: Cccia, a Roma 195 siti industriali dismessi da valorizzare per rilancio territorio

- A Roma ci sono 195 siti industriali dismessi. Si tratta di edifici e/o complessi di edifici non utilizzati e localizzati nel territorio (quindi non esclusivamente ex complessi industriali). E' quanto emerge dalla ricerca "Sostegno alla competitività del territorio attraverso il recupero e la valorizzazione dei siti industriali dismessi nella provincia di Roma", realizzata da Cer e Eures, e promossa dalla Camera di commercio di Roma. Secondo lo studio, inoltre, la metà dei casi (55,4 per cento) "si tratta di strutture pubbliche, caratteristica che dovrebbe favorire le eventuali azioni di recupero; le strutture di proprietà privata, costituite da abitazioni e complessi residenziali, ex fabbriche, casali abbandonati, sono invece 87 e rappresentano il 44,6 per cento del totale. I dati non includono, peraltro, almeno 15 strutture militari dismesse o sottoutilizzate e 3 tenute agricole in abbandono. Quasi la metà delle 195 strutture abbandonate si concentra nei Municipi I (43 siti), VIII (19 siti), VII e III (entrambi con 18 siti), evidenziando come, nella Capitale, il fenomeno coinvolga in misura più significativa le aree centrali della città". "Il vasto numero di siti abbandonati - sottolinea lo studio -, se da un lato continua ancora oggi a costituire un forte elemento di minaccia sotto il profilo paesaggistico e ambientale, dall’altro, dopo adeguati interventi di bonifica, potrebbe rappresentare una potenziale risorsa e un’importante occasione di rilancio per il territorio, arrivando a costituire un asset strategico per l’attrazione di nuovi investimenti".(Rer)