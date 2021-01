Biden giura come 46mo presidente degli Stati Uniti d'America: "E' il giorno della democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, che oggi si insedia ufficialmente alla Casa Bianca, ha giurato come 46mo presidente degli Stati Uniti d’America. Prima di lui ha giurato come vicepresidente anche Kamala Harris. "Questo è il giorno degli Stati Uniti, il giorno della democrazia, del rinnovamento e della speranza", ha detto Biden durante il suo discorso d'insediamento. "Per anni - ha detto l'inquilino della Casa Bianca - gli Stati Uniti sono stati messi alla prova ma si sono sempre dimostrati all’altezza. Siamo qui a celebrare la causa della democrazia, poiché il volere delle persone è stato ascoltato e rispettato. In questi giorni abbiamo imparato che la democrazia è preziosa, perché in questo luogo sacro la violenza ha cercato di scuotere il cuore di questa nazione unica e indivisibile, tentando di impedire il trasferimento pacifico del potere come sempre avvenuto". (Nys)