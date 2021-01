Usa: Licheri (M5s), buon lavoro a Biden e Harris, con loro cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Ettore Licheri, si congratula e fa "auguri di buon lavoro al 46° presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla vice presidente Kamala Harris. Con la nuova amministrazione si prospetta un cambio di passo molto positivo per le relazioni globali all'insegna di un ritorno al multilateralismo e alla cooperazione internazionale. Confidiamo - continua il parlamentare in una nota - che Biden e Harris compiranno importanti progressi sul piano della comune lotta contro la pandemia, del contrasto ai cambiamenti climatici, della cooperazione nelle aree di crisi, del disarmo internazionale, del libero commercio mondiale con particolare attenzione ai rapporti commerciali euro-atlantici segnati da una stagione di dazi che ci auguriamo venga superata". (Com)