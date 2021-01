Usa: presidente e ministro Esteri slovacchi, pronti a lavorare con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ha esteso le sue congratulazioni a Joe Biden per il suo giuramento come 46mo presidente degli Stati Uniti. "La Slovacchia è pronta a lavorare con l'amministrazione Biden sulla sicurezza, sullo stato di diritto, sul pandemia di Covid-19 e su un futuro verde", ha scritto Korcok via Twitter. Il suo messaggio è condiviso dalla presidente slovacca, Zuzana Caputova, che sempre su Twitter parla di "un nuovo capitolo della partnership transatlantica" che comincia oggi. "Lavoriamo insieme per salvaguardare i nostri valori democratici e proteggere il pianeta", dichiara Caputova.(Vap)