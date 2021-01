Iran-Golfo: ministro Esteri Zarif accoglie con favore appello Qatar a dialogo con Stati arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha accolto con favore l'iniziativa lanciata dall'omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, di tenere colloqui tra Iran e paesi arabi del Golfo. "L'Iran accoglie con favore l'appello del ministro degli Esteri del Qatar Al Thani per un dialogo inclusivo nella nostra regione. Come abbiamo costantemente sottolineato, la soluzione alle nostre sfide sta nella collaborazione per formare insieme una regione forte, pacifica, stabile, prospera e libera dall'egemonia globale o regionale", ha scritto Zarif sul suo profilo Twitter. Le parole di Zarif giungono in risposta alle dichiarazioni fatte dal ministro degli Esteri del Qatar in un'intervista rilasciata a "Bloomberg Tv". Lo scorso 19 gennaio, Al Thani ha espresso la speranza di assistere prima o poi all'avvio di un dialogo tra le monarchie del Golfo e l'Iran. "Questo è anche un desiderio condiviso da altri Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg)", ha dichiarato il responsabile della diplomazia del Qatar. "Il Qatar faciliterà i negoziati, se richiesto dalle parti interessate, e sosterrà chiunque venga scelto per farlo", ha aggiunto il ministro degli Esteri del Qatar.