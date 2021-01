Iran-Golfo: ministro Esteri Zarif accoglie con favore appello Qatar a dialogo con Stati arabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del responsabile della diplomazia qatariota sono state pronunciate a poco più di due settimane dalla firma degli accordi per la fine del boicottaggio contro Doha, siglati lo scorso 5 gennaio in occasione del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo organizzato nella città di Al Ula, in Arabia Saudita. A differenza degli altri partner del Golfo, il Qatar ha mantenuto i rapporti con l’Iran in questi anni, legami che sono stati rafforzati dopo l’avvio del boicottaggio diplomatico ed economico lanciato dal cosiddetto “quartetto arabo” nel giugno 2017. Proprio gli ambigui rapporti tra Doha e Teheran erano una delle accuse alla base dell’embargo avviato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto nel 2017. Il Qatar e l'Iran condividono uno dei più grandi giacimenti di gas del mondo e Doha mantiene cordiali rapporti con Teheran. Il Qatar è inoltre uno stretto alleato degli Stati Uniti, ospitando nella base di Al Udeid, il comando centrale delle forze aeree statunitensi, fondamentale per le operazioni nella regione. In più di un’occasione, l’emirato si è offerto come mediatore nello scontro tra Teheran e Washington. (Res)