Cina-Usa: Pechino sanziona Pompeo, Navarro e altri 26 alti funzionari dell'amministrazione Trump

- La Cina ha deciso di sanzionare 28 alti funzionari dell'amministrazione statunitense uscente di Donald Trump - tra i quali il segretario di Stato Mike Pompeo, il direttore dell'Ufficio del commercio Peter Navarro, il consigliere alla Sicurezza nazionale Robert O'Brien e il segretario alla Salute Alex Azar - ritenuti responsabili di "gravi violazioni della sovranità cinese". Lo rende noto il ministero degli Esteri cinese in un comunicato. Nella lista figurano anche l'assistente di Pompeo per gli Affari dell'Asia orientale e del Pacifico David Stilwell, il vice consigliere alla Sicurezza nazionale Matthew Pottinger, il sottosegretario di Stato Keith Krach e l'ambasciatrice alle Nazioni Unite Kelly Craft, oltre all'ex consigliere alla Sicurezza nazionale John Bolton e all'ex consigliere di Trump Steve Bannon, beneficiario da ieri di un decreto di grazia presidenziale. A queste persone e ai loro parenti stretti è vietato entrare nella Cina continentale, a Hong Kong e Macao. Le aziende e le istituzioni a loro associate non potranno fare affari con la Cina. Negli ultimi anni, si legge nella dichiarazione, alcuni politici anti-cinesi negli Stati Uniti, spinti dai loro interessi politici egoistici, dal pregiudizio e dall'odio nei confronti della Cina e senza alcun rispetto per gli interessi del popolo cinese e statunitense, hanno pianificato, promosso ed eseguito una serie di mosse folli che hanno gravemente interferito negli affari interni della Cina, minato gli interessi del Paese, offeso il popolo cinese e gravemente interrotto le relazioni fra Cina-Stati Uniti. "Il governo cinese è fermamente deciso a difendere la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina", si conclude il documento. (Cip)