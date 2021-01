© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Riportare unità in una nazione spaccata sarà una delle priorità del suo mandato. L'alleanza tra Italia e Usa è un punto fermo e continuerà ad essere centrale per affrontare le principali sfide del nostro tempo". Lo scrive in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)