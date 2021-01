Usa-Ue: Michel, momento di ringiovanire nostra cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è congratulato, con un video messaggio, con il presidente degli Stati Uniti , Joe Biden, e la vice presidente Kamala Harris, e ha dichiarato che questo è il momento per ringiovanire la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti. "Desidero congratularmi vivamente con il presidente Joe Biden come 46mo presidente degli Stati Uniti e con Kamala Harris, la prima donna a diventare vicepresidente. Auguro loro il meglio, mentre si sforzano di guarire il popolo americano e condurre il loro Paese fuori dalla pandemia", ha dichiarato Michel. "Come le persone di tutte le nazioni, il popolo americano merita leader che prendano a cuore le loro speranze e preoccupazioni. E confido che il presidente Biden e Kamala Harris faranno proprio questo", ha sottolineato. "Sto mettendo una proposta sul tavolo: costruiamo un nuovo patto di fondazione. Per un'Europa più forte. Per un'America più forte. Per un mondo migliore", ha aggiunto. "Credo che dovremmo lavorare insieme su cinque priorità. Promuovere la cooperazione multilaterale. Combattere il Covid-19. Affrontare il cambiamento climatico. Ricostruire le nostre economie, garantire un commercio equo e promuovere una trasformazione digitale. Finalmente unire le forze per la sicurezza e la pace", ha spiegato. Nonostante le differenze, per Michel Ue e Usa sono "amici" e la loro alleanza in passato "veniva talvolta messa in discussione, su entrambe le sponde dell'Atlantico". "Ma ora è il momento di riportare la convinzione e il buon senso. Ora è il momento di ringiovanire la nostra cooperazione. Investiamo e commerciamo tra di noi più che con chiunque altro. I legami tra la nostra gente sono profondi. Oggi, la nostra partnership è più vitale che mai, poiché i nostri valori condivisi vengono messi in discussione. La nostra cooperazione è nel migliore interesse di entrambi i nostri popoli. E nel migliore interesse del mondo. Da parte nostra, ci siamo impegnati, siamo pronti", ha concluso. (Beb)