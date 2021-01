Conti pubblici: Mallegni (FI), governo e maggioranza oggi assenti per scostamento Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vergognoso che oggi, a parte il viceministro Misiani, il governo sia assente nell'aula del Senato. Ieri, quando si dovevano difendere le posizioni di potere, tutti presenti". Lo ha detto in aula il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni, durante il dibattito sullo scostamento di Bilancio. "Oggi che chiedete ai cittadini altri 32 miliardi siete assenti - ha aggiunto -. Evidentemente vi vergognate come si è vergognato Conte a venire in aula per spiegare, come sarebbe stato suo preciso dovere, come intende spendere questa enorme somma di denaro. Per votare questo scostamento di bilancio ho dovuto subire la violenza bonaria della mia presidente di gruppo e alla fine ho deciso che era giusto "farmi violentare" ma lo faccio nell'interesse delle famiglie italiane e di chi tiene in vita il Paese. Ma questi signori del governo devono andare a casa scollandosi dalle loro comode poltrone". (Rin)